Von der Leyen “Bilancio Ue sarà braccio finanziario della nostra indipendenza”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il prossimo bilancio sarà il

braccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450

miliardi provenienti dal Fondo europeo per la competitività e dal

programma Horizon Europe, sosterremo l’intera filiera: dalla

ricerca all’innovazione, dal laboratorio all’impresa, dal primo

prototipo alla produzione industriale. L’Europa non può porsi

nuove ambizioni senza disporre dei mezzi per finanziarle”.

Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der

Leyen, intervenendo alla conferenza annuale “L’incontro degli

imprenditori francesi 2026″, a Parigi. “Mario Draghi ha aperto la strada. Sulla sua scia, la nostra ambizione è chiara: fare dell’Europa un continente che produce, investe e protegge. Rimettere la capacità industriale al centro delle nostre azioni. Creare le opportunità di cui le imprese hanno bisogno per investire. E fare dell’apertura una scelta di forza, basata sulla reciprocità, l’equità e la tutela dei nostri interessi”, ha aggiunto. “Oggi l’Europa sta dando a queste scelte la portata necessaria. Perchè nessuna di queste battaglie può essere vinta da un singolo Paese. Ed è per questo che noi, come europei, dobbiamo agire su tutte le leve che determinano la nostra competitività oggi”, ha sottolineato von der Leyen.

(ITALPRESS).

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