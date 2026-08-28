Ratko Mladic morto all’Aja, la Serbia: “Avrà tutti gli onori militari e di Stato”

(Adnkronos) – Ratko Mladic, l’ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità, “riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto”. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia serbo Nenad Vujic all’emittente locale K1, dopo la morte dell’ex generale avvenuta in un ospedale dell’Aja.

Mladic aveva 84 anni e stava scontando una condanna all’ergastolo. Negli ultimi anni aveva avuto diversi problemi di salute, tra cui alcuni ictus.

La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.

In seguito alla sua morte, la giudice Graciela Gatti Santana ha ordinato un’indagine completa sulle circostanze della morte. L’obiettivo è accertare che cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita dell’ex generale, detenuto sotto la responsabilità delle autorità giudiziarie internazionali.