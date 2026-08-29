Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, “è in condizioni preoccupanti”

Roma, 29 ago. (askanews) – L’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, è ricoverato a Cuba in condizioni che vengono definite “preoccupanti”.

Solidarietà e sostegno dai pentastellati. “La comunità 5 stelle ha – si legge in una nota – appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”.