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Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, “è in condizioni preoccupanti”

| 29 Agosto 2026 12:51 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 29 ago. (askanews) – L’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, è ricoverato a Cuba in condizioni che vengono definite “preoccupanti”.

Solidarietà e sostegno dai pentastellati. “La comunità 5 stelle ha – si legge in una nota – appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”.

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