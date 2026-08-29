Champions League, ecco il calendario: l’Inter esordisce in casa del Real Madrid, il Napoli ospita l’Arsenal

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ROMA (ITALPRESS) – L’Uefa ha reso noto il calendario completo della prima fase, quella del girone unico, della Champions League 2026/2027. Esordio in casa del Real Madrid per l’Inter, il Napoli ospita l’Arsenal, la Roma comincia dal campo del Feyenoord e il Como sfida il Lipsia nella prima storica partita nella coppa europea più prestigiosa. Di seguito il calendario completo.
1^ GIORNATA
8 SETTEMBRE
18:45 Aek Atene – Lask
18:45 Bruges – Aston Villa
21:00 Borussia Dortmund – Villarreal
21:00 Porto – Manchester City
21:00 Lille – Betis Siviglia
21:00 Real Madrid – INTER
9 SETTEMBRE
18:45 Barcellona – Feyenoord
18:45 Stoccarda – Viking
21:00 Liverpool – Atletico Madrid
21:00 Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava
21:00 Sporting Lisbona – Galatasaray
21:00 NAPOLI – Arsenal
10 SETTEMBRE
18:45 Fenerbahce – ROMA
18:45 PSV Eindhoven – Shakhtar Donetsk
21:00 COMO – Lipsia
21:00 Bayern Monaco – Bodo/Glimt
21:00 Manchester United – Sabah
21:00 Slavia Praga – Lens
2^ GIORNATA
13 OTTOBRE
18:45 Lens – Sporting Lisbona
18:45 Sabah – Slavia Praga
21:00 Arsenal – Lille
21:00 Atletico Madrid – Manchester United
21:00 INTER – Bruges
21:00 Galatasaray – Barcellona
21:00 Lipsia – PSV Eindhoven
21:00 Viking – Bayern Monaco
21:00 Villarreal – NAPOLI
14 OTTOBRE
18:45 Feyenoord – COMO
18:45 Lask – Liverpool
21:00 ROMA – Real Madrid
21:00 Aston Villa – Fenerbahce
21:00 Shakhtar Donetsk – Aek Atene
21:00 Bodo/Glimt – Borussia Dortmund
21:00 Manchester City – Paris Saint-Germain
21:00 Betis Siviglia – Porto
21:00 Slovan Bratislava – Stoccarda
3^ GIORNATA
20 OTTOBRE
18:45 Fenerbahce – Slavia Praga
18:45 Sabah – Borussia Dortmund
21:00 ROMA – Slovan Bratislava
21:00 Porto – PSV Eindhoven
21:00 Liverpool – Villarreal
21:00 Manchester City – Aek Atene
21:00 Paris Saint-Germain – Barcellona
21:00 NAPOLI – Bodo/Glimt
21:00 Stoccarda – Atletico Madrid
21 OTTOBRE
18:45 COMO – Manchester United
18:45 Lille – Galatasaray
21:00 Aston Villa – Viking
21:00 Bruges – Lens
21:00 Bayern Monaco – Arsenal
21:00 INTER – Shakhtar Donetsk
21:00 Real Madrid – Lipsia
21:00 Betis Siviglia – Feyenoord
21:00 Sporting Lisbona – Lask
4^ GIORNATA
3 NOVEMBRE
18:45 Shakhtar Donetsk – Sporting Lisbona
18:45 Galatasaray – Stoccarda
21:00 Atletico Madrid – Bayern Monaco
21:00 Barcellona – Aston Villa
21:00 Feyenoord – INTER
21:00 Bodo/Glimt – Lille
21:00 Lask – Slovan Bratislava
21:00 Manchester United – ROMA
21:00 Villarreal – Paris Saint-Germain
4 NOVEMBRE
18:45 Aek Atene – Real Madrid
18:45 Fenerbahce – Liverpool
21:00 Borussia Dortmund – Betis Siviglia
21:00 Porto – NAPOLI
21:00 PSV Eindhoven – Bruges
21:00 Lipsia – Manchester City
21:00 Lens – COMO
21:00 Slavia Praga – Arsenal
21:00 Viking – Sabah
5^ GIORNATA
24 NOVEMBRE
18:45 Bodo/Glimt – Lask
18:45 Galatasaray – Aston Villa
21:00 Arsenal – Borussia Dortmund
21:00 COMO – Aek Atene
21:00 Feyenoord – Porto
21:00 Manchester City – NAPOLI
21:00 Lipsia – Lens
21:00 Real Madrid – PSV Eindhoven
21:00 Slovan Bratislava – Betis Siviglia
25 NOVEMBRE
18:45 Sabah – Barcellona
18:45 Slavia Praga – Villarreal
21:00 Atletico Madrid – Viking
21:00 Bruges – Liverpool
21:00 INTER – Stoccarda
21:00 Shakhtar Donetsk – Fenerbahce
21:00 Lille – Bayern Monaco
21:00 Paris Saint-Germain – ROMA
21:00 Sporting Lisbona – Manchester United
6^ GIORNATA
8 DICEMBRE
18:45 Viking – Feyenoord
18:45 Villarreal – Sabah
21:00 Aek Atene – Galatasaray
21:00 ROMA – Sporting Lisbona
21:00 Aston Villa – Paris Saint-Germain
21:00 Barcellona – Manchester City
21:00 Bayern Monaco – Slavia Praga
21:00 Manchester United – Lipsia
21:00 NAPOLI – Bruges
9 DICEMBRE
18:45 Betis Siviglia – COMO
18:45 Slovan Bratislava – Shakhtar Donetsk
21:00 Arsenal – Real Madrid
21:00 Borussia Dortmund – INTER
21:00 Lask – Fenerbahce
21:00 Liverpool – Porto
21:00 PSV Eindhoven – Atletico Madrid
21:00 Lens – Bodo/Glimt
21:00 Stoccarda – Lille
7^ GIORNATA
19 GENNAIO 2027
18:45 Bodo/Glimt – Atletico Madrid
18:45 Galatasaray – Feyenoord
21:00 Aek Atene – ROMA
21:00 Aston Villa – Borussia Dortmund
21:00 INTER – Liverpool
21:00 Porto – Slavia Praga
21:00 Lille – Slovan Bratislava
21:00 Real Madrid – Lask
21:00 Stoccarda – Bruges
20 GENNAIO 2027
18:45 Fenerbahce – Villarreal
18:45 Sabah – NAPOLI
21:00 COMO – Paris Saint-Germain
21:00 Manchester United – Bayern Monaco
21:00 Lipsia – Shakhtar Donetsk
21:00 Lens – Manchester City
21:00 Betis Siviglia – Arsenal
21:00 Sporting Lisbona – Barcellona
21:00 Viking – PSV Eindhoven
8^ GIORNATA
27 GENNAIO 2027
21:00 Arsenal – Sabah
21:00 ROMA – Lille
21:00 Atletico Madrid – Fenerbahce
21:00 Borussia Dortmund – Aek Atene
21:00 Bruges – Bodo/Glimt
21:00 Bayern Monaco – Betis Siviglia
21:00 Barcellona – COMO
21:00 Shakhtar Donetsk – Real Madrid
21:00 Feyenoord – Lipsia
21:00 Lask – Porto
21:00 Liverpool – Lens
21:00 Manchester City – Sporting Lisbona
21:00 Paris Saint-Germain – Galatasaray
21:00 PSV Eindhoven – Stoccarda
21:00 Slavia Praga – Aston Villa
21:00 NAPOLI – Viking
21:00 Villarreal – Manchester United
21:00 Slovan Bratislava – INTER
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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