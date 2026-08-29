Colpo di scena alla Vuelta, Pogacar cade e si ritira. Coquard vince l’ottava tappa, Mas nuova maglia rossa

XERACO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta a Espana 2026. Il fuoriclasse sloveno dell’Uae Team Emirates-XRG è caduto durante l’ottava tappa della Vuelta a Espana 2026, la Pucol-Xeraco di 171 km, subito dopo lo sprint intermedio di Simat de la Valdigna, nella Comunità Valenciana. Problemi alla spalla sinistra per la maglia rossa, che ha riportato un brutto taglio anche al sopracciglio e che è poi saluto in ambulanza, abbandonando così la corsa che ora vede al comando della classifica generale lo spagnolo Enric Mas (Movistar Team).

Bryan Coquard ha successivamente vinto l’ottava frazione. Il corridore francese della Cofidis ha anticipato nello sprint di gruppo il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) ed il belga Jordi Meeus (Red Bull-Bora-hansgrohe). In avvio fuga solitaria di Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH), il gruppo ha lasciato ampio margine con lo spagnolo arrivato fino a 6′ di vantaggio. Giornata relativamente tranquilla fino allo sprint intermedio di Simat de la Valdigna, nella Comunità Valenciana: qualche chilometro più tardi Tadej Pogacar, leader della classifica generale, è rimasto coinvolto nella caduta che gli costa il ritiro. Ai -25 Xabier Azparren (Pinarello Q36.5) ha cercato l’azione personale, il gruppo è tornato compatto ai 1500 metri conclusivi: allo sprint è stato Coquard a sorprendere tutti, con Alessandro Romele (XDS Astana) sesto e migliore degli italiani. Brutta caduta anche nel finale che ha coinvolto diversi corridori. Domani si ripartirà con lo spangolo Enric Mas (Movistar Team) in maglia rossa: prima del giorno di riposo spazio alla La Vila Joiosa-Costa Blanca di 187,4 chilometri, con traguardo in cima all’Alto de Aitana.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Bryan Coquard FRA (Cofidis) in 3h47’06”

2. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) s.t.

3. Jordi Meeus BEL (Red Bull-Bora) s.t.

4. Ben Turner GBR s.t.

5. Jordan Labrosse FRA s.t.

6. Alessandro Romele ITA s.t.

7. Bastien Tronchon FRA s.t.

8. Hugo Hofstetter FRA s.t.

9. Orluis Aular VEN s.t.

10. Matthew Brennan GBR s.t.

LE CLASSIFICHE

Classifica generale (Maglia Rossa)

1. Enric Mas (Esp) Movistar in 23h24’00”

2. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM a 1’11”

3. Primoz Roglic (Slo) Red Bull-Bora a 1’33”

4. Sepp Kuss (Usa) a 2’15”

5. Oscar Onley (Gbr) a 2’16”

6. Richard Carapaz (Ecu) a 2’22”

7. Mattias Skjelmose (Den) a 3’27”

8. Harold Tejada (Col) a 3’56”

9. Gregor Muhlberger (Aut) a 5’39”

10. Jakob Omrzel (Slo) a 6’04”

Classifica a punti (Maglia Verde)

1. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 124 punti

2. James Matthew Brennan (Gbr) Visma-Lease a Bike 67

3. Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek 58

Classifica miglior scalatore (Maglia a Pois)

1. Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility 19 punti

2. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 16

3. Enric Mas (Esp) Movistar Team 14

Classifica miglior giovane (Maglia Bianca)

1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 23h26’16”

2. Jakob Omrzel (Slo) Bahrain Victorious a 3’48”

3. Léo Bisiaux (Fra) Decathlon CMA CGM a 6’07”

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).