Salta i tornelli della metro e invita i follower a farlo: avviso orale del Questore all’influencer

(Adnkronos) –

Ha insegnato ai follower come saltare i tornelli della metro di Torino per non pagare il biglietto e ha condiviso il video – poi rimosso – sui social, lanciando una provocazione a Silvia Sardone, europarlamentare per la Lega per Salvini Premier. Nel filmato postato sui social e visualizzato da migliaia di persone, l’influencer straniero residente nel capoluogo scavalcava i tornelli senza biglietto e invitava i suoi follower a fare lo stesso. Il video era stato poi condiviso dalla stessa Sardone che aveva denunciato pubblicamente l’accaduto.

Il giovane successivamente aveva pubblicato un secondo video su TikTok per scusarsi: “L’intento era puramente ironico e provocatorio. Chi mi segue sa che uso l’iperbole per provocazione e per fare intrattenimento. Non c’era nessuna intenzione di minaccia e né di mancare di rispetto. Io stavo scherzando, era una battuta ovviamente provocatoria. Non voglio che i ragazzi che mi seguono facciano cose illegali, ognuno deve rispettare le regole e pagare il biglietto, come è giusto che sia. Anzi se per quel video c’è qualche multa da pagare, io sono pronto a pagarla e prendermi le mie responsabilità”.

Ora il Questore di Torino, Massimo Gambino, ha emesso un avviso orale nei suoi confronti. Nel provvedimento del Questore vengono messi in evidenza i diversi elementi che denotano una chiara pericolosità sociale del giovane, tra cui il fatto che sui suoi canali social, ha pubblicato diversi video in cui ostenta oggetti apparentemente riconducibili ad armi, denaro contante e comportamenti contrari alle norme, come la circolazione su monopattino in violazione del Codice della Strada. Una narrazione che contribuisce a normalizzare comportamenti antigiuridici e a renderli attraenti per un pubblico molto giovane.

Il ragazzo risulta già indagato in passato per reati contro la persona e il patrimonio, nonché per i suoi stretti collegamenti con un altro influencer straniero che era stato arrestato per aver malmenato un docente torinese. Il Questore di Torino ha pertanto ritenuto che il giovane metta in atto condotte idonee a favorire fenomeni emulativi e a creare situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in ragione della sua capacità di influenzare i propri follower. Per questo motivo, al suo rientro dall’estero, la Polizia di Frontiera di Fiumicino ha provveduto a notificargli l’avviso orale, con il quale viene richiamato ufficialmente a comportarsi secondo la legge, pena conseguenze più pesanti. Al vaglio, inoltre, la sua posizione in relazione alle norme sul soggiorno.