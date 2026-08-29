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Serie A, oggi Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese – Diretta

| 29 Agosto 2026 21:01 | 0 commenti

Serie A, oggi Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Dopo il successo del Milan contro il Venezia, nell’anticipo del venerdì, si giocano alle 18:30 di oggi, sabato 29 agosto, altre tre partite della seconda giornata di campionato: Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. I neroverdi e i granata arrivano dai ko contro Atalanta e Milan, mentre i viola e la squadra di Alvini hanno perso all’esordio contro Roma e Juventus. Per i brianzoli, sconfitta al debutto contro l’Inter, mentre l’Udinese è reduce dal pari contro il Como.  

Dove vedere le partite di oggi alle 18:30? Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese saranno visibili in diretta su Dazn.  

Il sabato di campionato si chiuderà con Juve-Parma, in campo alle 20:45. 

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