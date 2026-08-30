Fn, La Russa: imbarcare Vannacci pur di vincere? Mai, noi non come sinistra

Roma, 30 ago. (askanews) – “Se il motivo dell’imbarcare eventualmente Vannacci fosse quello che hai detto tu, cioè pur di vincere, ti dico subito che non lo imbarcheremo mai”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato nel corso della giornata conclusiva di Etna Forum a Ragalna (Ct).

“La sinistra – ha aggiunto – ha sempre messo insieme tutto” ma questo non è mai stato il concetto della destra”.

“C’è un proverbio – ha proseguito che magari, spero, non riguardi Vanacci ma lo deve dimostrare lui e non io, che dice ‘chi tradisce una volta tradirà sempre’. Lui era vicepresidente del secondo partito di centrodestra, quello della Lega, e non c’era arrivato per meriti politici ma per scelta del capo di quel partito e se n’è sbattuto”.

Salvini non ha avuto una grande intuizione su Vannacci? “Evidentemente oggi – ha sottolineato – paghiamo la fiducia che Salvini in buona fede ha dato a un generale pensando che quel generale, figlio di un’etica militare, non avrebbe mai tradito. Salvini si è sbagliato”.