Harry e ritorno in Gb, il retroscena: duca di Sussex è ancora arrabbiato e vuole le scuse della famiglia

(Adnkronos) – Chi si aspettava che il ritorno di Harry e famiglia nel Regno Unito avrebbe dato il via alla riappacificazione con il Palazzo si sbagliava di grosso. Secondo amici del duca di Sussex, infatti, il secondogenito di Re Carlo è ancora “arrabbiato” con la ‘Ditta’, almeno quanto il giorno in cui lasciò la Gran Bretagna alla volta degli Usa, sei anni fa. Harry, assieme a sua moglie Meghan e ai loro due figli Archie e Lilibet, è tornato a vivere nel suo Paese d’origine la scorsa settimana senza essere più membro attivo della famiglia reale.

Dopo il trasferimento negli Stati Uniti, nel 2020, i rapporti con i membri più anziani di Buckingham Palace sono crollati a seguito di una serie di rivelazioni sconvolgenti, apparse anzitutto nel libro di memorie di Harry, ‘Spare’, e in diverse interviste televisive, tra cui quella ormai celebre con Oprah Winfrey. Il ritorno del duca ha riacceso le speranze di una ricomposizione del rapporto con il fratello maggiore William e della definitiva riconciliazione con il padre, ma il Mail on Sunday sostiene che Harry continui a sputare veleno contro alcuni membri della famiglia reale e che “si aspetti le loro scuse”.

Una fonte ha dichiarato al giornale: “Gli amici che hanno incontrato Harry si aspettavano di sentire espressioni di pentimento e umiltà”. E invece non è andata così. Scrive il tabloid: “A quanto pare, non ci sarà nessuna imminente ammissione di colpa da parte di Harry. Tutt’altro. È ancora nello stato d’animo che aveva con Oprah. I suoi amici sono rimasti sbalorditi nel sentire che prova ancora rabbia verso i membri della famiglia reale, che è ancora frustrato dagli ‘uomini in abito grigio’ che circondano suo padre e che si aspetta ancora delle scuse”.

Harry ha ripetutamente accusato i collaboratori del Re Carlo di aver tentato di sabotare la sua riconciliazione con il padre, riprendendo gli stessi argomenti usati da sua madre, la principessa Diana, riguardo ai cortigiani reali che, a suo dire, cercavano di minare la sua autorità. Quanto alla permanenza del duca, moglie e figli nel Regno Unito, sembra che vi resteranno per un “lungo periodo” di tempo, tra varie speculazioni su quanto tempo rimarranno effettivamente e su dove vivranno, con le Cotswolds indicate come la destinazione più probabile, mentre la coppia non ha ancora annunciato pubblicamente i suoi progetti.