Medici le davano morfina, ma era endometriosi: la scoperta di una ragazza di 14 anni

(Adnkronos) –

I medici continuavano a darle la morfina, ma in realtà il suo dolore era dovuto all’endometriosi. Ogni mese, quando arrivava il periodo del ciclo mestruale, Grace doveva correre in ospedale. Troppo forte la sofferenza allo stomaco, tanto che i genitori dovevano trasporla in braccio fino alla macchina e poi all’interno del pronto soccorso, soltanto per essere poi rimandata a casa con in mano dei forti antidolorifici.

Grace, una ragazza di 14 anni che vive nello Yorkshire, a circa 270 chilometri a nord di Londra, ha avuto la sensazione che i medici minimizzassero il suo dolore: “Mi sembrava che mi vedessero come una ragazza che non voleva andare a scuola e che stessi esagerando”, ha raccontato alla Bbc. Sindrome dell’intestino irritabile, una cisti, ansia o “semplicemente un brutto ciclo mestruale”: queste erano alcune delle possibili spiegazioni fornite dai medici per i suoi sintomi, “ma sapevo che c’era qualcosa di più”, ha detto Grace.

I medici le ripetevano continuamente che non poteva trattarsi di endometriosi, una malattia incurabile che causa lesioni e cicatrici agli organi interni e in tutto il corpo, perché era troppo giovane. Grace ha affermato che le sue richieste di ulteriori test sono state ignorate. La ragazza ha avuto il suo primo ciclo mestruale a 11 anni e già a 13 soffriva di dolori insopportabili durante le mestruazioni. Ha descritto il dolore come la sensazione di avere del “filo spinato rovente” avvolto intorno all’addome, “è come se mi stessero facendo a pezzi gli organi interni”.

Spesso è costretta a rimanere a letto e, quando finisce gli antidolorifici che ha a casa, deve essere ricoverata in ospedale, dove le viene regolarmente somministrata morfina oppure co-codamolo e tramadolo, tanto da essere preoccupata di sviluppare una dipendenza da droghe pesanti come gli oppioidi: “È spaventoso, perché non voglio dover dipendere da loro per il resto della mia vita”.

Ma ciò che più frustra Grace è la sensazione che i medici non riconoscano che anche le ragazze adolescenti possano soffrire di endometriosi. Né il suo medico di famiglia né il primo specialista che consultò privatamente riuscirono a diagnosticargli la malattia: “Nemmeno uno specialista mi ha creduto. E se uno specialista non mi ascolta, chi lo farà?”, si è chiesta la ragazza.

Solo dopo che la famiglia ha insistito per ottenere un secondo parere medico privato, infatti, Grace hanno ricevuto una diagnosi certa. L’endometriosi, che si verifica quando tessuto simile al rivestimento dell’utero cresce al di fuori di esso, può causare sintomi debilitanti come dolore pelvico, mestruazioni abbondanti e affaticamento. Questa condizione può svilupparsi a qualsiasi età una volta iniziato il ciclo mestruale, ed è un errore comune pensare che ne soffrano solo le donne anziane, ha avvertito l’associazione benefica Endometriosis UK.