Yacht in fiamme affonda al largo di Jesolo: 10 persone salvate, decisivo l’intervento di un’altra barca

(Adnkronos) – C’era anche un bambino tra le 10 persone a bordo dello yacht di circa 20 metri affondato ieri al largo di Jesolo, dopo un incendio. A renderlo noto è il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che in un post sui social parla di una “situazione drammatica” e ricostruisce quello che è successo ringraziando chi è intervenuto per prestare soccorso.

“Il fuoco che aveva ormai avvolto l’imbarcazione e una colonna di fumo nero era visibile anche dalla spiaggia. Walter Bisiol, 44 anni, padovano originario di Musile di Piave, stava rientrando dalla Croazia verso Cavallino insieme alla sua compagna Karin Paoletti, alla figlia Marina di 8 anni, a Davide Bravin, Stefania Cisotto e alla loro piccola Anna di 2 anni. Hanno visto il fumo. Poi hanno visto quelle persone a prua che si sbracciavano e chiedevano aiuto. Walter ha portato la sua imbarcazione il più vicino possibile allo yacht in fiamme. Ha lanciato un estintore, perché quelli a bordo erano già terminati e, insieme al suo equipaggio, ha iniziato a mettere in salvo le persone”.

“Nel frattempo ha contattato via radio la Capitaneria di Porto, comunicando di aver preso a bordo i naufraghi e seguendo le indicazioni ricevute fino al pontile della Guardia Costiera, vicino al faro di Cavallino. Lo yacht, purtroppo, non è stato salvato. Le fiamme lo hanno completamente avvolto ma le persone a bordo stanno tutte bene. A Walter, a Karin, a Davide, a Stefania e a tutti quelli che erano a bordo va il mio grazie più sincero – aggiunge Zaia – Un gesto concreto che testimonia il cuore grande del Veneto: esserci quando qualcuno ha bisogno, senza esitazioni e senza voltarsi dall’altra parte. Grazie anche a tutti i soccorritori, ai Vigili del Fuoco, alla Capitaneria di Porto e a tutte le persone che, in quei momenti, si sono prodigate per portare a termine le operazioni di soccorso e mettere tutti in sicurezza”.