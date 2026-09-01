Calabresi lascia Chora Media: “Sento il forte richiamo a percorrere una nuova strada”

(Adnkronos) – Dopo i rumors, arriva la conferma ufficiale: Mario Calabresi lascia Chora Media. Ad annunciarlo è l’ormai ex direttore della podcast company sui social. Secondo alcuni media, la scelta sarebbe legata a una prossima imminente candidatura come sindaco di Milano.

“Dopo sei anni e 420 serie podcast lascio Chora. Scrivere questa frase – le parole di Calabresi in un post -, mi fa fatica e molta impressione. Chora è stata una casa ma anche la mia terza figlia. Un’avventura straordinaria. La lascio quando va benissimo: è solida, piena di energie, di idee, continua a crescere, è in buone mani e da questa settimana ha una bellissima sede sul Naviglio”.

“Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova. Domani guarderò al futuro, oggi voglio fermarmi a pensare con emozione e gratitudine a quello che abbiamo costruito insieme, alla visione che ho condiviso ogni giorno con Guido Brera, che non ha mai smesso di crederci, alla squadra di persone eccezionali con cui ho lavorato, alla libertà totale che abbiamo avuto”, sottolinea.

Mario Calabresi esce da Chora Media: verso candidatura a sindaco di Milano



“Resterà sempre la mia casa e anche se oggi mi sono dimesso da direttore e non sono più socio, la prossima settimana farò ancora una volta la rassegna Seietrenta, un paio di puntate di Altre/Storie americane e il Festival di Future4cities a Torino. Buona vita Chora, Will e Cronache, sarete sempre nel mio cuore”, conclude.