Calcio, aritmia cardiaca benigna per McTominay, sarà operato

Roma, 1 set. (askanews) – Problemi per Scott McTominay, il centrocampista scozzese del Napoli già afflitto nei giorni scorsi da un problema di vesciche per cui era previsto un piccolo intervento al piede.

Il club, con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, ha reso nota “l’insorgenza di una lieve aritmia benigna”, che comporterà un intervento di correzione mediante ablazione che sarà eseguito nei prossimi giorni. Il centrocampista salterà le prossime partite con Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina. Secondo le stime della società, dovrebbe rientrare per la sfida col Frosinone nel weekend del 10-11 ottobre. Lo scozzese non giocherà neanche le gare della nazionale con Slovenia (due), Svizzera e Macedonia del Nord in Nations League.