Musica: Hard Rock Rising arriva in Italia, a Firenze Venezia e Roma il contest dedicato ad artisti emergenti

(Adnkronos) – Hard Rock International e Coca-Cola lanciano Hard Rock Rising, il contest musicale internazionale dedicato ai talenti emergenti che coinvolgerà 64 Hard Rock Cafe in 34 Paesi. In Italia saranno protagonisti gli Hard Rock Cafe Firenze, Roma e Venezia, che grazie al Live Music Challenge 2026 ospiteranno le selezioni locali offrendo a cantautori, band e DJ l’opportunità di trasformare la propria passione in una concreta occasione di crescita professionale. Da oltre cinquant’anni i palchi Hard Rock ospitano artisti emergenti e grandi protagonisti della musica internazionale. Con Hard Rock Rising, questa tradizione si rinnova grazie alla collaborazione con Coke Studio, la piattaforma musicale globale di Coca-Cola, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare nuove voci della scena musicale contemporanea.

Le competizioni live si svolgeranno il 2, 9, 16 e 23 settembre. Firenze, Roma e Venezia diventeranno per tutto il mese di settembre un palcoscenico dedicato alla nuova scena musicale emergente. Tra hard rock, progressive rock, metal, indie, pop ed elettronica, decine di artisti si contenderanno l’accesso alla fase successiva della competizione. A Firenze saranno protagonisti gli Ocean Land, Break The Enso, Francesco Rainero, Mik3, Vanderlust; Giorni Appesi, Winemother e Aftertaste; a Roma saliranno sul palco Leviosa, Eva, FRA, BlackAndBlueRadio, JSAX, Litium, Fenisia e ALIS – A Life In Scars; mentre Venezia vedrà sfidarsi DJ Matteo Venice e DJ SUNF nella serata del 23 settembre. In tutte le tappe il pubblico avrà un ruolo centrale nella scelta dei vincitori grazie a un meccanismo di votazione che accompagnerà le esibizioni dal vivo. Al termine delle selezioni, ciascun Hard Rock Cafe proclamerà un vincitore locale della Live Music Challenge 2026. I 3 vincitori italiani del Live Music Challenge 2026 se selezionati dal team di Coke Studio L.A. Live potranno accedere alla fase internazionale della competizione. I migliori talenti provenienti dai 64 Cafe coinvolti saranno quindi valutati dal team guidato dal produttore esecutivo Rob Rettberg, nominato ai Grammy e ai Juno Awards. Il vincitore assoluto sarà annunciato il 5 ottobre. “Hard Rock Rising ci offre l’opportunità di sostenere e valorizzare il talento musicale emergente, mettendo a disposizione degli artisti una piattaforma internazionale e la possibilità di raggiungere nuovi pubblici – dichiara Stefano Pandin, VP Operation UK & Europe Hard Rock Cafe International – Siamo orgogliosi che Firenze, Roma e Venezia possano rappresentare l’Italia all’interno di un progetto che celebra la musica dal vivo e la creatività”.

Hard Rock Rising sarà accompagnato da un’esperienza food & beverage dedicata. Fino al 30 settembre, gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia proporranno un menu in edizione limitata pensato per le serate del contest, con una selezione di piatti da condividere e cocktail esclusivi realizzati con prodotti Coca-Cola. Tra le novità figurano i BBQ Pulled Beef Sliders, le Lemon & Lime Black Pepper Wings, il Barbacoa Beef Queso, i Thai Peanut Brussels Sprouts e il Cheesecake Dip, abbinati a una drink list dedicata che comprende il cocktail Last Call Dragonrita, l’analcolico Orange Cream Soda e lo Spiced Yuzu Soda, disponibile anche nella versione alcohol-free. A completare il progetto una t-shirt dedicata a Hard Rock Rising, con i nomi di tutti i 34 Paesi partecipanti, oltre ad altri articoli esclusivi da collezione.