Reazione a Catena, chi sono ‘Le Pappardelle’: le campionesse invincibili e il montepremi conquistato

(Adnkronos) –

‘Reazione a Catena’ è ormai la loro seconda casa. Sono Francesca, Carolina e Maria Giulia, le tre concorrenti che formano la squadra de ‘Le Pappardelle’, diventate in poche settimane le protagoniste indiscusse del game show di Rai 1.

Entrate nel programma il 3 agosto, le tre campionesse hanno collezionato 29 presenze consecutive, superando quota 200mila euro di vincite complessive. Il montepremi è arrivato a 201.910 euro e, non avendo indovinato ‘l’Ultima parola’ nella puntata del 31 agosto, è rimasto invariato.

Le Pappardelle sono così la seconda squadra più vincente dell’edizione 2026 di ‘Reazione a Catena’ e sono anche a un passo da un altro primato importante. Questa sera, le tre concorrenti fiorentine raggiungono la 30esima presenza consecutiva nel game show condotto da Pino Insegno.

A fare il tifo per loro c’è anche Firenze. La sindaca Sara Funaro ha voluto rivolgere alle tre campionesse un messaggio di incoraggiamento sui social: “Continuate così, parola dopo parola. Quando tornerete da questa avventura, sarà un piacere accogliervi a Palazzo Vecchio per festeggiare insieme i vostri risultati. Forza ragazze, Firenze è con voi”.