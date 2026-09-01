Ucraina, Kiev sotto attacco: almeno 8 morti e incendi. Colpita anche la rete ferroviaria

(Adnkronos) – Una nuova pesante ondata di attacchi della Russia sull’Ucraina. Missili balistici e droni hanno preso di mira Kiev e le aree circostanti, provocando esplosioni, incendi e ingenti danni alle infrastrutture. Almeno otto persone sono morte e diverse sono rimaste ferite, tra cui bambini.

Tra le strutture colpite c’è anche un deposito ferroviario. L’amministratore delegato delle ferrovie ucraine, Oleksandr Pertsovskyi, ha riferito su Telegram che l’attacco ha provocato sette morti, sei dei quali dipendenti delle ferrovie, mentre un altro lavoratore è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate.

Il bilancio complessivo dell’attacco nella capitale è salito ad almeno otto vittime, mentre altre persone sono rimaste ferite. Secondo le autorità, tra i feriti ci sono anche tre bambini.

L’attacco più intenso è avvenuto nelle prime ore del 1° settembre. Dopo l’allarme aereo, lanciato intorno alle 2:10, l’aeronautica ucraina ha segnalato la presenza di diversi missili diretti verso Kiev.

Tra le 2:23 e le 2:34, decine di esplosioni hanno scosso la capitale. I giornalisti del Kyiv Independent presenti sul posto hanno riferito di una notte caratterizzata da continui attacchi e dall’intervento della difesa aerea ucraina.

Secondo le autorità, nel distretto di Darnytskyi almeno sette persone si trovavano in due diverse aree interessate dagli attacchi. Nel distretto di Holosiivskyi una persona è morta dopo che un edificio non residenziale è stato colpito.

“Questo è il più grande attacco missilistico a Kiev da un po’ di tempo a questa parte”, ha dichiarato la direttrice Olga Rudenko mentre le esplosioni continuavano a essere udite in città.

Gli attacchi hanno provocato diversi incendi in vari quartieri di Kiev. Il sindaco Vitalii Klitschko ha riferito di un rogo nel distretto di Darnytskyi, causato dalla caduta di un drone, mentre nel quartiere di Solomyanskyi è andata a fuoco un’area boschiva. Nel distretto di Holosiivskyi sono stati inoltre ritrovati detriti di droni in due diverse località.

Le autorità ucraine hanno segnalato danni anche a edifici e infrastrutture. Nell’area di Boryspil, nella regione di Kiev, un edificio residenziale di cinque piani e un’azienda sono stati danneggiati. Un’altra persona è rimasta uccisa nell’attacco a Boryspil, secondo quanto riferito dalle autorità militari regionali.