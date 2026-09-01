US Open, terza giornata: da Musetti a Cobolli, programma e dove vederli in tv

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(Adnkronos) –
Oggi, martedì 1 settembre, continuano gli US Open 2026. L’ultimo Slam della stagione con diversi azzurri e big in campo – in diretta tv e streaming. Spazio per l’esordio di Lorenzo Musetti contro il britannico Arthur Fery e Flavio Cobolli, che se la vedrà con l’argentino Francisco Comesana. In campo anche Alexander Zverev contro Lorenzo Sonego. Ecco il programma completo della seconda giornata.
Ecco il programma completo di oggi, martedì 1 settembre, agli US Open:
ARTHUR ASHE STADIUM
Ore 17:30 – M. Keys vs [22] A. Korneeva
a seguire – T. Fritz [9] vs D. Blanch
Ore 1:00 – Z. Sonmez vs C. Gauff [4]
a seguire – A. Zverev [1] vs L. Sonego
LOUIS ARMSTRONG STADIUM
Ore 17:00 – F. Comesana vs F. Cobolli [5]
a seguire – M. Andreeva [5] vs J. Tjen
Ore 1:00 – A. Vallejo vs G. Monfils
a seguire – M. Stoiana vs A. Eala [17]
GRANDSTAND
Ore 17:00 – T. Frodin vs E. Rybakina [2]
a seguire A. Fery vs L. Musetti [13]
a seguire I. Jovic [14] vs M. Frech
non prima delle 3:00 – A. Guerrieri vs A. de Minaur [6]
STADIUM 17
Ore 17:00 – Y. Putintseva vs B. Bencic [12]
a seguire D. Kasatkina vs P. Badosa
a seguire R. Jodar [12] vs T. Kokkinakis
non prima delle 2:30 – M. Giron vs I. Buse [32]
COURT 5
Ore 17:00 – F. Misolic vs F. Cerundolo [24]
a seguire A. Potapova [24] vs T. Valentova
a seguire K. Quevedo vs E. Mertens [23]
a seguire – J. Choinski vs B. van de Zandschulp
COURT 6
Ore 17:00 – G. Knutson vs E. Lys
a seguire L. Havlickova vs A. Bondar
a seguire J. Cerundolo vs A. Gea
a seguire – M. Linette vs F. Jones
COURT 7
Ore 17:00 – D. Sweeny vs C. Moutet
a seguire D. Vidmanova vs J. Bouzas Maneiro
a seguire A. Rus vs L. Jeanjean
COURT 10
Ore 17:00 – M. Bellucci vs Z. Piros
a seguire J. de Jong vs F. Passaro
a seguire N. Bartunkova vs M. Sherif
COURT 11
Ore 17:00 – N. Basavareddy vs T. Schoolkate
a seguire T. Maria vs J. Ostapenko [30]
a seguire F. Marozsan vs M. Zheng
COURT 12
Ore 17:00 – M. Sakkari [32] vs R. Montgomery
a seguire Z. Bergs [31] vs C. Taberner
a seguire Z. Svajda vs D. Altmaier
a seguire – O. Oliynykova vs R. Brantmeier
COURT 13
Ore 17:00 – Y. Starodubtseva vs E. Seidel
a seguire C. Ugo Carabelli vs J. Struff
a seguire A. Molcan vs B. Bonzi
Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.
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