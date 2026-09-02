Caso Garlasco, il consulente della Procura di Pavia: “Fatemi incontrare Andrea Sempio”

(Adnkronos) – È arrivata stamattina la richiesta da parte del consulente della Procura di Pavia, il professor Roberto Catanesi, di incontrare Andrea Sempio di persona per poter completare la consulenza personologica di cui è incaricato. La difesa dell’indagato per il delitto di Garlasco ha preso tempo per valutare la richiesta. Ne dà notizia sui social Giammarco Menga, giornalista della redazione di “Quarto Grado”, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda su Retequattro tutti i venerdì in prima serata.

La Procura di Pavia aveva affidato la consulenza a Roberto Catanesi sulla capacità di intendere e volere e la presunta pericolosità sociale dell’indagato per la morte di Chiara Poggi, avvenuta a Garlasco il 13 agosto del 2007. Si ricordi che il 38enne, amico del fratello della vittima, si era rifiutato di sottoporsi in prima persona alla consulenza psichiatrica già nel mese di maggio. Sempre la Procura ha indicato il 28 settembre come la data di scadenza dei termini per le indagini preliminari.