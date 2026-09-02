Dopo Harry e Meghan anche Sarah Ferguson torna a Londra: rivelerà la sua verità sul caso Epstein?

(Adnkronos) – Dopo il ritorno di Harry e Meghan, è il momento di Sarah Ferguson. L’ex moglie dell’ex principe Andrea e madre delle principesse Beatrice ed Eugenie, dopo 7 mesi di assenza dalle scene a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Epstein, si dovrebbe trasferire a Londra. Avrebbe preso in affitto una casa con sei camere da letto in un complesso residenziale privato per poco più di 10.000 euro al mese.

Alcuni mesi fa, era stata avvistata in un centro benessere in Austria e anche a Verbier, in Svizzera, nello chalet di Paddy McNally. Dopo la morte, a luglio, del suo ex fidanzato, Fergie avrebbe organizzato il proprio rientro in punta di piedi nel Regno Unito. Ma la discrezione dell’ex duchessa di York potrebbe non durare a lungo. Sarah, infatti, avrebbe ricevuto numerose offerte di interviste e proposte da produttori per raccontare “la sua versione” del suo coinvolgimento nell’affaire del finanziere pedofilo americano morto suicida in carcere. Secondo fonti, “sta valutando le sue opzioni. Per lei, la cosa importante è mantenere il controllo editoriale piuttosto che trarne profitto. Affiderebbe la sua storia solo a qualcuno di cui si fida”.

Da sempre, Fergie è alle prese con le sue finanze. Questa volta si trova a fronteggiare numerosi problemi proprio per il suo coinvolgimento nel caso Epstein, a causa del quale molte sue attività e iniziative benefiche hanno dovuto chiudere i battenti. Come farà, dunque, Sarah a pagare la sua nuova e costosissima casa in affitto? Ammesso che non siano fondate le ipotesi circolate all’indomani della morte di McNally, secondo cui l’imprenditore della Formula 1 le avrebbe lasciato in eredità buona parte del suo patrimonio di 600 milioni di sterline, Fergie potrà sfruttare proprio i legami che aveva con Epstein per ottenere facili guadagni. Già in passato, l’ex reale aveva accumulato una notevole fortuna grazie a lucrosi accordi. Nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre 50 libri, sia per bambini che romanzi. Il suo titolo più recente è “A Woman of Intrigue”, pubblicato nel 2024. E adesso potrebbe accettare una grossa somma per un’intervista rivelatrice di alto profilo o persino per un’autobiografia.