Licenziato a 57 anni, un uomo decide di girare l’Europa… con 900 euro

(Adnkronos) – Perde il lavoro, ma non la voglia di viaggiare. Un uomo di 57 anni, Davey Mills, ha deciso di dare una svolta alla sua vita dopo essere stato licenziato, tornando a girare l’Europa come faceva da giovane. Niente aereo, ma spostamenti soltanto in treno, con un biglietto Interrail di prima classe.

Il costo? 900 euro grazie a una promozione trovata per caso, che è risultata decisiva per assecondare la sua voglia di viaggiare. Il biglietto è valido per 92 giorni e gli dà quindi il permesso di salire su qualunque treno e verso ogni destinazione europea per ben tre mesi, attraversando quindi, se lo vorrà, tutto il continente.

Non è in ogni caso la prima volta che Mills intraprende un viaggio del genere. Negli anni Novanta, quando era giovane, l’uomo si fece il giro dell’Europa con lo zaino in spalla, con mappe cartacee e senza internet ad aiutarlo. Oggi, ovviamente, la situazione è molto diversa. Navigando sul web ha raccolto consigli e indicazioni da altri viaggiatori che come lui hanno coltivato la propria passione per l’esplorazione e organizzato una vacanza pressoché perfetta, per chi ama il genere. Finora Mills ha girato ben 16 paesi europei, e il suo viaggio non sembra ancora finito.