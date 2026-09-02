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Naufragio nelle acque di Isola di Capo Rizzuto, diportisti tratti in salvo

| 2 Settembre 2026 11:16 | 0 commenti

Naufragio nelle acque di Isola di Capo Rizzuto, diportisti tratti in salvo

Italpress, Calabria Italpress
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CROTONE (ITALPRESS) – Nelle acque antistanti Isola di Capo Rizzuto, una motovedetta della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone è intervenuta in soccorso di una imbarcazione che imbarcava acqua e successivamente si è capovolta. L’allarme è stato lanciato direttamente dalle sette persone presenti a bordo che hanno attirato l’attenzione dei militari della motovedetta. Momenti concitati, nel corso dei quali due dei diportisti si sono lanciati in acqua. La situazione di concreto e imminente pericolo è stata risolta grazie al tempestivo intervento dei militari che hanno in breve tempo tratto in salvo e messo in sicurezza tutti gli occupanti, successivamente trasportati a bordo della motovedetta del Guardia di Finanza e fatti sbarcare nel porto di Le Castella.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

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