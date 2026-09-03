Ascolti tv, ‘Erica-Una Detective per Caso’ su Canale5 vince il prime time

(Adnkronos) –

‘Erica – Una Detective per Caso’ su Canale5 guida la prima serata di mercoledì 2 settembre con 2.320.000 spettatori pari al 18.9% di share, risultando il programma più visto del prime time. Al secondo posto Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo su Rai1, che interessa 1.552.000 spettatori con il 13.2%. Terzo gradino per Un Giorno in Pretura Cult su Rai3, con 997.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rete4 il ritorno di È Sempre Cartabianca ottiene uno share maggiore ma un ascolto minore (771.000 spettatori, share 7.7%).

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Chicago P.D. su Italia1 (894.000 spettatori, share 6%), Francesco – Cronache di un Papato su La7 (460.000 spettatori, 3.2%), Mai Stati Uniti sul Nove (353.000 spettatori, 2.6%), Boston Blue su Rai2 (330.000 spettatori, 2.8%), Gran Galà del Calcio 2026 su Tv8 (174.000 spettatori, 1.2%).

Nel mattino, su Rete4 Ore 11 ottiene 358.000 spettatori pari all’8.1% nella prima parte e, dopo il Tg, 460.000 spettatori pari al 5.6% (saluti a 494.000, 5.1%). Nel pomeriggio, Vita in Diretta su Rai1 realizza 812.000 spettatori con l’11% nella parte Start, 1.147.000 spettatori con il 16.6% nella presentazione e 1.404.000 spettatori con il 18.9% nel programma vero e proprio. Su Canale5 Verità Nascoste – Il Diario di Milo Infante raccoglie 1.143.000 spettatori con il 16.6% nella prima parte e 846.000 spettatori con l’11.7% nella seconda (saluti a 840.000, 10.6%).