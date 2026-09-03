Celine Dion rinasce a Parigi dopo lo stop di cinque anni, canta e saluta i fan: il video virale

(Adnkronos) –

Celine Dion torna a cantare e lo fa a Parigi. La cantante canadese ha fatto il suo ritorno sulle scene in grande stile e sui social è diventato virale un video che la mostra fuori da un hotel nella capitale francese, mentre si ferma a cantare insieme ai suoi fan accorsi per incontrarla e accoglierla in grande stile.

Dion è pronta a dare il via a un nuovo capitolo della sua carriera. La cantante sarà protagonista di 16 spettacoli in programma tra settembre e ottobre alla ‘Plenitude Arena’ di Parigi. Questo segna il ritorno sul palco dopo uno stop durato cinque anni.

Una pausa lunga ma necessaria, arrivata dopo la diagnosi della persona rigida, resa pubblica nel dicembre del 2022. In quell’occasione Celine Dion aveva annunciato con un video sui social di essere costretta a interrompere le date ancora in programma del suo tour.