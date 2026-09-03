Fine vita, Fontana: in Lombardia già linee guida, serve legge nazionale

Milano, 3 set. (askanews) – “Al di là del fatto che è necessaria una legge nazionale, noi in Lombardia abbiamo già realizzato un percorso che sostanzialmente ripercorre gli stessi principi che sono stati approvati dalla legge in Veneto”. Lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se anche la Lombardia potrebbe dotarsi di una legge sul fine vita sul modello di quanto fatto in Veneto.Quella della Lombardia “non è una legge, ma sono delle indicazioni che si sono già, oltretutto recentemente, dimostrate funzionali, efficienti ed efficaci”, ha aggiunto a margine della presentazione della finale di Euro Volley. Alla domanda se il Consiglio regionale potrebbe approvare la legge di iniziativa popolare della Associazione Coscioni se arriverà in aula, Fontana ha spiegato che “bisogna chiederlo al Consiglio, non sono io che posso dare delle indicazioni al Consiglio regionale”.