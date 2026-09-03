GP Monza, Hamilton “Bella sensazione correre qui da pilota Ferrari”. Antonelli “Molto speciale, sarà divertente”

MONZA (ITALPRESS) – “E’ la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia. È bello anche avere le sette stelle dei titoli di Schumacher sulla livrea, anche io ho sette titoli quindi in un certo senso le sento mie. Sono cresciuto guardando Michael, ho sempre cercato di immaginare di essere nei suoi panni e ora so cosa significa. Ho anche avuto il piacere di condividere la pista con lui”. Lo ha detto Lewis Hamilton, in conferenza stampa, alla vigilia del Gran Premio d’Italia di Formula 1. “Vittoria? Ogni piccolo dettaglio può aiutare. Nei circuiti brevi perdiamo qualche decimo in rettilineo, ma sono fiero del lavoro che tutti stanno facendo per migliorare. Quest’anno c’è una concentrazione diversa rispetto all’anno scorso, un nuovo inizio. Ora c’è un obiettivo chiaro. Sono convinto che abbiamo tutto quello che serve per vincere”, aggiunge il sette volte campione del mondo, che punta a tornare sul podio davanti alla “Marea Rossa”.

Su un eventuale futuro di Kimi Antonelli in Ferrari, poi, ha dichiarato: “Tutto è possibile, ci sono tanti grandi piloti che possono arrivare in Ferrari in futuro. Gli italiani fanno sempre il tifo per la Rossa, perché significa molto. Antonelli è ancora nelle prime fasi della sua carriera e Wolff non lo lascerà andare via. Sta facendo un lavoro straordinario. Anche se partirà dietro a Monza, riuscirà a superare il resto del gruppo molto rapidamente”.

ANTONELLI “MOMENTO SPECIALE, SARÀ DIVERTENTE”

“E’ un momento speciale, molto diverso rispetto all’anno scorso. Non vedo l’ora che inizi questo weekend, nonostante io parta da dietro. È comunque un’opportunità per me, penso che sarà divertente. Potrò godermelo di più, spero di fare una bella gara”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. “Partire indietro mi aiuta a ‘sollevarmi’ un po’ dalla pressione, anche se preferirei lottare per la pole e scattare più avanti. Avrò la possibilità di provare qualcosa di diverso nel weekend e, anche per questo, me la godrò di più. Sarà sicuramente molto interessante. Questo è un circuito adatto a noi, ma anche McLaren e Ferrari sono forti”, ha evidenziato il pilota emiliano, attuale leader della classifica iridata, che a Monza scatterà dal fondo della griglia.

Un giorno Antonelli potrebbe sposare il progetto della Ferrari, ma per ora pensa soltanto a fare il massimo a bordo della Mercedes: “So quanto siamo emotivi in Italia e quanto possiamo entusiasmarci per le cose, a volte anche troppo. Ci sarà sempre questo tipo di discussione ma, per quanto la Ferrari sia enorme, io sono molto felice in Mercedes perché mi ha concesso un’opportunità quando ero un bambino. Dovrò restituire qualcosa al team”.

– Foto Ipa Agency –

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