Tajani “Con l’Egitto accordo per avere meno migranti irregolari e più regolari”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – “Dovremo affrontare sempre più, con l’Egitto, il tema dell’immigrazione, tant’è che oggi firmiamo un accordo, lo firmerò con il ministro degli Esteri, per far sì che la collaborazione tra i nostri Paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari, e, invece, un crescente numero di migranti regolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Cairo.

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