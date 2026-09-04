Alpine inaugura gli spazi Atelier di Milano alla presenza del team F1 e Briatore

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, Alpine apre una settimana speciale dedicata alla propria visione della performance, dell’innovazione e della passione automobilistica, attraverso due appuntamenti che mettono in connessione il mondo delle competizioni e quello delle vetture sportive stradali. Nella serata del 3 settembre si è svolta una presentazione in anteprima dei nuovi spazi dell’Atelier Alpine Milano, che si amplierà nei prossimi mesi per offrire un ambiente ancora più accogliente, conviviale e immersivo per appassionati, clienti e membri della community Alpine. Entro la fine dell’anno gli ambienti dell’Atelier Alpine si arricchiranno di una nuova area ristorazione in partnership con Cantun Bakery & Bistrot, realtà milanese che offre un’esperienza sensoriale e conviviale frutto della passione per l’ospitalità e dell’artigianalità che contraddistingue la loro proposta di food and beverage. Un’evoluzione che conferma il ruolo dell’Atelier come luogo di incontro e condivisione, un punto di riferimento capace di esprimere pienamente i valori del brand e la sua presenza nel cuore di Milano.

L’ampliamento degli spazi nasce con l’obiettivo di rafforzare l’esperienza offerta dall’Atelier, trasformandolo sempre più in una casa per gli appassionati di motorsport e dei modelli della gamma 100% elettrica di Alpine oltre che un punto di riferimento per chi desidera vivere il brand oltre il solo prodotto. Il programma della settimana si arricchisce con la possibilità di vivere in prima persona la passione dell’auto grazie aila gamma Alpine disponibile per i test drive, alla possibilità di provare uno speciale simulatore di guida professionale e al live viewing di qualifiche e GP di Monza per tutti gli appassionati di F1.

Un incontro esclusivo dedicato alla Formula 1

Durante la serata si è svolto anche un incontro esclusivo, dal titolo “Born to Race, Built to Dream”, per raccontare il legame profondo che unisce la Formula 1, l’innovazione tecnologica e le vetture stradali ad alte prestazioni che compongono la gamma Alpine. Protagonisti dell’incontro sono stati Flavio Briatore, Team Principal del BWT Alpine F1 Team, e i due piloti ufficiali del team, Pierre Gasly e Franco Colapinto. Durante il confronto sono stati affrontati i temi chiave della stagione di Formula 1, l’evoluzione del team, le prospettive future di Alpine nel motorsport e il contributo dei piloti nello sviluppo delle prestazioni in pista. E’ stato dedicato ampio spazio anche al dialogo tra pista e strada, elemento centrale dell’identità Alpine. Attraverso le esperienze dirette di Pierre Gasly e Franco Colapinto, il pubblico ha potuto scoprire come tecnologie, sensazioni di guida e know-how maturati nel motorsport trovino applicazione nelle vetture della gamma Alpine, dalla A290 alla nuova A390.

Dalla gara di Monza ai modelli della gamma Alpine

Il weekend di Monza rappresenta una delle tappe più significative della stagione di Formula 1 e costituisce il contesto ideale per raccontare la filosofia Alpine: una continua contaminazione tra competizione e prodotto che alimenta innovazione, performance ed emozione di guida. Con l’apertura dei nuovi spazi dell’Atelier Alpine Milano e con la presenza del BWT Alpine F1 Team nel weekend di Monza, Alpine conferma la propria ambizione di costruire un ecosistema nel quale passione sportiva, tecnologia e cultura dell’automobile possano incontrarsi e svilupparsi insieme.

– Foto ufficio stampa Alpine –

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