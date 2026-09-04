Bagnara Calabra, spari ad un 17enne dopo una rissa: arrestati due coetanei

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Due 17enni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio in concorso, in relazione all’aggressione ai danni di un coetaneo avvenuta nella notte del 3 luglio scorso a Bagnara Calabra, nel Reggino.

I due sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare e trasferiti nell’Istituto penale per i minorenni di Catanzaro. Secondo la ricostruzione degli investigatori, all’origine dell’aggressione ci sarebbe stato un banale sguardo interpretato come un affronto. I due giovani avrebbero avuto, in più occasioni, accesi confronti verbali e fisici con la vittima, fino a quando la situazione sarebbe degenerata in una rissa.

Dopo che i gruppi si erano allontanati, i due indagati avrebbero nuovamente raggiunto il 17enne nei pressi di un distributore automatico di bevande. Uno dei due lo avrebbe aggredito con un coltello, mentre l’altro avrebbe esploso un colpo di pistola, ferendolo alla testa, vicino all’orecchio.

I due si sarebbero quindi dati alla fuga. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le indagini, condotte dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte.

Nel corso degli accertamenti sarebbe inoltre emerso che, circa un’ora prima dell’aggressione, i due 17enni avrebbero avuto una discussione con alcuni dipendenti di un locale di Bagnara Calabra. Durante l’alterco, secondo gli investigatori, uno dei due avrebbe puntato una pistola contro un dipendente. L’arma sarebbe stata successivamente recuperata dal luogo in cui era stata occultata, poco prima dell’aggressione al coetaneo.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).