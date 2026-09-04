Governo, Meloni: andiamo avanti, le pagine più belle sono ancora da scrivere

Roma, 4 set. (askanews) – “Se siamo arrivati fin qui, significa che possiamo ancora andare avanti. Perché io continuo a credere che le pagine più belle debbano essere ancora scritte”. Lo ha ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento conclusivo alla manifestazione organizzata da Fdi a Bari per celebrare il traguardo del governo più longevo.

“Il nostro traguardo – ha aggiunto – non è mai stato diventare il governo più longevo della storia della Repubblica, il nostro traguardo è sempre stato molto più ambizioso. Il nostro traguardo è un’Italia nella quale chi ha un’idea possa realizzarl, un’Italia nella quale chi lavora possa permettersi una casa, costruire una famiglia, guardare al futuro con fiducia, un’Italia nella quale nessuno sia costretto ad andarsene per diventare quello che sogna di essere, una nazione nella quale, ovunque si trovi, ogni italiano sia fiero di dire a voce alta da dove viene, un’Italia nella quale chi è partito possa trovare 1000 ragioni per tornare. Il nostro traguardo è un’Italia che non chiede più il permesso a nessuno”.