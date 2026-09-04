X
<
>

Governo, Salvini: no anticipo voto, arriveremo ad autunno 2027

| 4 Settembre 2026 11:36 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 4 set. (askanews) – Il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini esclude l’ipotesi di un election day in primavera del 2027: “Il governo arriverà a fine scadenza. Gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell’auto a Schlein e a Conte nell’autunno del 2027”. Quindi non ci sarà un anticipo del voto a primavera? “No, abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato”, risponde ai giornalisti a Milano.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA