Governo, Salvini: no anticipo voto, arriveremo ad autunno 2027

Milano, 4 set. (askanews) – Il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini esclude l’ipotesi di un election day in primavera del 2027: “Il governo arriverà a fine scadenza. Gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell’auto a Schlein e a Conte nell’autunno del 2027”. Quindi non ci sarà un anticipo del voto a primavera? “No, abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato”, risponde ai giornalisti a Milano.