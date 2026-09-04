Sanità, Meloni: liste d’attesa le ha lasciate la sinistra,noi non ci siamo voltati

Roma, 4 set. (askanews) – “Abbiamo lavorato sulla sanità, nonostante le tante bugie che raccontano qui la domanda è, ma secondo voi le liste d’attesa le ha create il governo Meloni, cioè sono iniziate con il governo Meloni? No, esistevano anche cinque o 10 anni fa solo che nessuno se ne occupava. La sinistra le ha lasciate a noi”. Lo ha ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento conclusivo alla manifestazione organizzata da Fdi a Bari per celebrare il traguardo del governo più longevo.

“Solo che noi, invece di girarci dall’altra parte come facevano loro, ci siamo chiesti – ha aggiunto – come potevamo fare ad aiutare le regioni a fare meglio”, “quando noi ci siamo insediati c’erano fior fiori di politici che commentavano queste liste d’attesa in televisione, solo che udite udite non esisteva in Italia uno strumento che ti dicesse quante persone stavano aspettando dove e da quanto. E il problema è che per governare qualcosa prima devi conoscerlo. Lo abbiamo fatto noi, non ci aveva pensato nessuno ci credete? Siamo partiti dal monitoraggio territorio per territorio, prestazione per prestazione, persona per persona per capire come possiamo intervenire, dove c’è bisogno di un intervento”.