Autonomia T.A.A.,Mattarella: accordo De Gasperi-Gruber fondativo storia Repubblica

Bolzano, 5 set. (askanews) – “Con il Presidente federale della Repubblica d’Austria Van der Bellen ho un legame di rapporto consolidato di stima e di sincera personale amicizia, un rapporto che rinforza quelli dei nostri popoli e lo ringrazio per la sua partecipazione in una giornata così significativa per questo territorio per entrambi i nostri Paesi. Rivolgo un saluto al Presidente Kompatscher e lo ringrazio per il conferimento dell’onorificenza del Grande Ordine al Merito della Provincia Autonoma di Bolzano e sono onorato, ancora più nel riceverlo insieme al Presidente Van der Bellen. Vi sono riconoscente anche per avere propiziato questa nuova occasione di celebrare assieme la giornata dell’autonomia nella speciale ricorrenza degli ottant’anni dalla firma dell’intesa De Gasperi Gruber che riveste ancora oggi l’indiscutibile valore di elemento fondativo storico e simbolico e che coincide con gli ottant’anni della Repubblica Italiana”. Così Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, intervenendo alla cerimonia degli 80 anni dell’Accordo di Parigi, a Merano.