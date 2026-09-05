X
<
>

Europei pallavolo, oggi semifinale Italia-Polonia: orario e dove vederla in chiaro

| 5 Settembre 2026 08:02 | 0 commenti

Europei pallavolo, oggi semifinale Italia-Polonia: orario e dove vederla in chiaro

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – L’Italia torna in campo agli Europei di pallavolo 2026. Oggi, sabato 5 settembre, la Nazionale femminile allenata da Julio Velasco affronta la Polonia – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nella semifinale della rassegna continentale a Istanbul, dopo aver superato la Svezia ai quarti. Ecco orario della sfida delle azzurre e dove vederla in tv e streaming. 

 

Italia-Polonia è in programma oggi, sabato 5 settembre, alle ore 18. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, che lo trasmetterà in chiaro, e da SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley. 

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA