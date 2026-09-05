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Fabrizio Corona e figlio minacciati, auto dell’ex re dei paparazzi presa a colpi di catena

| 5 Settembre 2026 13:01 | 0 commenti

Fabrizio Corona e figlio minacciati, auto dell’ex re dei paparazzi presa a colpi di catena

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(Adnkronos) – Nella notte tra lo scorso giovedì e venerdì, Fabrizio Corona e il figlio hanno denunciato, negli uffici della Questura, di aver ricevuto minacce da parte di due amici del ragazzo che gli hanno chiesto 500 euro, altrimenti avrebbero fatto del male a entrambi. Mostrate agli agenti le chat con le richieste di soldi, l’ex paparazzo si è recato in zona Città Studi insieme agli agenti per lo scambio di denaro. Sceso dall’auto, uno dei due ragazzi ha sfondato il lunotto posteriore dell’auto di Corona con una catena. I poliziotti sono intervenuti e lo hanno fermato, mentre l’altro giovane è riuscito a fuggire. Il fermato è un 20enne italiano, indagato in stato di libertà per tentata estorsione e danneggiamento aggravato. 

 

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