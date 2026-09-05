FnV,Vannacci: ridicola inchiesta per ricostituzione partito fascista

Cernobbio (CO), 5 set. (askanews) – “Non sono preoccupato nella maniera più assoluta. Le due inchieste in corso riguardano degli elementi che non sono né il partito né il sottoscritto, né i dirigenti”. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, a margine del forum TEHA a Cernobbio.

“C’è un’altra inchiesta che è ridicola riguardo l’eventuale ricostituzione del partito fascista, è veramente ridicola. Basta aver letto la legge Scelba per capire che è una cosa fantasiosa, se non fantascientifica”, ha detto Vannacci