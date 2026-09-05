Governo, Schlein: l’Italia non festeggia Meloni, dopo 4 anni italiani stanno peggio

Roma, 5 set. (askanews) – “Meloni festeggia, l’Italia no. La realtà è che in quattro anni di questo governo gli italiani non stanno meglio: il prezzo del carburante sta regolarmente sopra ai 2 euro, l’inflazione corre e la spesa costa il 30% in più pesando sulle famiglie”. E allora “la verità è che dopo questi quattro anni di governo Meloni gli italiani stanno peggio” e “meritano un’alternativa: noi ci siamo, “. Lo dice al Messaggero la segretaria del Pd Eelly Schlein all’indomani del discorso fiume della Premier Giorgia Meloni a Bari per celebrare il record repubblicano di longevità del suo governo. Alla luce del quale “Meloni – afferma Schlein- pensa alla sua unica priorità: cambiare la legge elettorale, per paura di perdere”.

“A nulla – sottolinea la leader dem- servono gli innumerevoli post propagandistici sui social, i video e gli opuscoli autocelebrativi: la realtà presenta sempre il conto.Abbiamo il costo dell’energia più caro d’Europa che toglie competitività alle imprese, gli stipendi tra i più bassi, produzione industriale in calo da tre anni, indici sulla Sanità che ci collocano all’ultimo posto tra i Paesi del G7”.

“Nonostante tutto questo – accusa Schlein- il governo ha deciso di perdere tempo con l’autocelebrazione a Bari, nel giorno in cui a Taranto partono 2.500 lettere di licenziamento indirizzate ad altrettanti lavoratori dell’indotto Ex Ilva”. Mentre “nelle Marche Electrolux conferma il suo piano di esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi: il governo dovrebbe occuparsi delle vertenze che riguardano lavoratrici e lavoratori, famiglie e imprese e affrontare i nodi che in questi quattro anni non ha saputo risolvere”. In ogni caso, la premier “può continuare a illu-dersi che la propaganda copra la verità, salvo essere smentita da numeri e fatti concreti”.