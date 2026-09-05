Lorena Isceri, lanciata dal cavalcavia dell’A1. L’appello del padre alla politica: “Fate in modo che non accada più”

(Adnkronos) – “Illustrissimo Signor Presidente della Repubblica, illustrissima Presidente del Consiglio dei Ministri, politici tutti, sono Franco il papà di Lorena, un padre distrutto”. Inizia così il video appello diffuso da Franco Isceri, il padre di Lorena, la 45enne uccisa dall’ex, Federico Vella, che l’ha lanciata da un calvalcavia sull’A1.

“Mia figlia era una brava ragazza straordinaria, educata e studiosa e dedita al studio e al lavoro. Aveva tanti sogni e progetti, ma ora non ne ha più e con lei in fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere la voglia di vivere una famiglia distrutta”. “Chiedo a tutta la politica di essere unita – aggiunge – prendete provvedimenti all’unanimità, senza destra né sinistra, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi per prendere provvedimenti affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore un abbraccio a tutte le donne italiane”.