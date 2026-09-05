Monti a Vannacci: vedo in lei lo spirito del fascismo, io combatterò fino all’ultimo

Cernobbio (CO), 5 set. (askanews) – “Io non sono in grado di affrontare un tema così alto come quella della ricostituzione del partito nazionale fascista, ma ascoltando i suoi interventi e leggendo il suo programma un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto: non è probabilmente la ricostituzione del partito nazionale fascista, ma trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica e dello spirito del fascismo”. Lo ha detto l’ex premier ed ex Commissario europeo, Mario Monti, replicando all’intervento del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, nel corso del confronto in corso al Forum Ambrosetti.

“Io vedrei con molto maggiore preoccupazione questo che non l’atto di ricostituzione del partito fascista, che non auspico – ha aggiunto -, e, vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire questo, che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo”.

“Lei – ha detto ancora Monti – la Costituzione della Repubblica italiana la vìola palesemente col suo programma in molti punti, che sono anche in violazione della carta fondamentale dei diritti umani dell’Unione europea, dalla parità di genere a tante altre cose. Se il suo programma andasse in attuazione, sono arrivato a conclusione che lei la Costituzione della Repubblica italiana, sulla quale ha giurato, e quando diventerà ministro o capo del governo rigiurerà, più o meno con lo stesso testo, la viola”.