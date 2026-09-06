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Calcio, Infantino conferma la candidatura alla presidenza Fifa

| 6 Settembre 2026 14:51 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 6 set. (askanews) – “Il presidente della Fifa ha annunciato ad aprile che si ricandiderà alle elezioni del 2027. Naturalmente, nulla è cambiato”. Così il portavoce di Gianni Infantino, ha confermato l’intenzione dell’attuale presidente Fifa di ricandidarsi per il prossimo quadriennio. Il dirigente svizzero, al comando della Fifa dal 2016, sarà candidato nuovamente alla presidenza della Federazione internazionale delle associazioni di calcio in occasione del prossimo congresso, che si terrà in Marocco nel 2027.

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