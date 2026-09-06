Mostra di Venezia, Susan Sarandon sul tappeto rosso con la spilletta ‘cessate il fuoco a Gaza’

(Adnkronos) – Un messaggio di pace sul red carpet della 83esima Mostra del Cinema di Venezia è arrivato da Susan Sarandon, al Lido per presentare ‘The Echo Chamber’. L’attrice premio Oscar ha sfilato con un elegantissimo abito nero con scollo a barca dove spiccava la spilletta ‘Artists4Ceasefire’ del collettivo di attori, registi e altri artisti che ha chiesto un cessate il fuoco permanente a Gaza e una “pace giusta e duratura” tra palestinesi e israeliani.

Progettata da Shepard Fairey, la spilletta presenta una colomba che trasporta un fiore di loto con un gambo di filo spinato: un’immagine che per gli artisti incarna “speranza, resilienza e una pace giusta”. Mentre, il cuore sopra il fiore “rafforza il potere di guidare con amore, ricordando a tutti noi che l’amore per l’umanità include un impegno per la liberazione e la libertà per tutte le persone, dalla Palestina e il Libano, all’Iran, al Sudan, al Minnesota e oltre”.