Sirena “Sogno di alzare la Coppa America per l’Italia e per Luna Rossa”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sarà bello regatare nelle acque di casa. Noi rappresentiamo non solo un Circolo ma anche un Paese intero”. Così, in un video realizzato da “Sport e Salute”, l’amministratore delegato di Luna Rossa, Max Sirena.

“Penso che quella del 2027, in Italia, a Napoli, sarà la Coppa America più bella di sempre. Luna Rossa rappresenta più di trenta anni della mia carriera, più di metà della mia vita. C’è un legame morboso col team. Io ho tatuata la scritta Luna Rossa sulla pelle. Il mio sogno è quello di riuscire ad alzare la Coppa America per i colori italiani (impresa mai riuscita alle barche dello Stivale, ndr.) ma soprattutto per Luna Rossa. Mi alzo ogni mattina con questo obiettivo”, ha aggiunto l’ex team director e skipper della barca griffata Prada, Pirelli e Frecciarossa.

“A Bagnoli è stata rigenerata ed è stata data una nuova vita a un’area che è stata ferma per decenni. Un evento del genere è stato sicuramente un boost per velocizzare certi processi di trasformazione”, ha detto ancora Sirena.

– foto IPA Agency –

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