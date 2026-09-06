Venezia, The Human Safety Net e il cinema per l’impatto sociale

Venezia, 6 set. (askanews) – Si è tenuta a Venezia la quarta edizione di “Lights! Camera! Impact!”, l’evento dedicato al cinema che affronta i temi dell’impatto sociale, organizzato da The Human Safety Net in occasione della Mostra del cinema della Biennale. L’edizione 2026 è stata realizzata in partnership con la Van Leer Foundation, un’organizzazione attiva dal 1949 a sostegno dei bambini, genitori e caregivers all’interno delle loro comunità in tutto il mondo.”Quest’anno Lights Camera Impact – ha detto ad askanws Emma Ursich, CEO di THSN – parla di l’esperienza di diventare genitori e primi anni di vita dei bambini e abbiamo discusso insieme a questa comunità di persone come cercare di avere più diversità nelle storie che vengono raccontate. e anche raccontare storie che magari non vengono tanto viste. Il nostro lavoro ogni giorno a fianco delle famiglie è fondamentale per cercare di accompagnarle verso un cambiamento, però credo che sia altrettanto importante poter, attraverso il mondo dei media, raggiungere quante più persone possibili con dei messaggi che non partono soltanto dai fatti e da aspetti tecnici, ma che possono anche emozionare, ispirare, far immaginare monti diversi e anche modelli diversi”.Da sempre al centro delle azioni di The Human Safety Net, l’idea dell’impatto passa dal ragionamento culturale, attraverso tutte le arti e ovviamente anche attraverso il cinema. “Ciò che mi è rimasto impresso – ha aggiunto Michael Feigelson CEO Van Leer Foundation – è l’idea che tutti siano interessati a vedere un film come ‘L’Odissea’, in cui qualcuno intraprende un viaggio spirituale incredibile e lungo, scoprendo qualcosa sia sul mondo che su se stesso. Noi riteniamo che le storie legate al diventare genitori rappresentino una sorta di Odissea a sé stante; che prendersi cura di bambini piccoli sia un altro modo per scoprire i segreti dell’universo”.All’evento, cui hanno partecipato anche The Black List e Ankler Media, hanno preso parte produttori, registi, sceneggiatori che hanno scelto di porre il loro talento e le loro risorse al servizio dei temi dell’inclusione e dell’innovazione sociale. “Abbiamo riunito un gruppo di persone – ha concluso Anadil Hossain, curatrice dell’evento – che, altrimenti, non avrebbero avuto l’opportunità di incontrarsi, pur occupandosi di questioni strettamente correlate; tutte desiderano raccontare storie significative e di grande impatto. Credo che ciò che ha reso quest’anno davvero diverso e di successo sia stato proprio il workshop organizzato in preparazione al forum vero e proprio. Il nostro obiettivo è sempre stato questo: riunire le persone, metterle in contatto e creare qualcosa di concreto a partire da tale connessione”.Con sempre l’obiettivo, ambizioso e necessario, di costruire un mondo più giusto e inclusivo.