La volta buona ricorda Fabrizio Frizzi, Valeria Favorito ‘sorella di midollo’: “Se sono viva è grazie a lui”

(Adnkronos) – “Se sono viva è anche grazie a lui e a tutti i donatori”. Con queste parole Valeria Favorito, ospite oggi a La volta buona, ha ricordato Fabrizio Frizzi, l’amato conduttore scomparso nel 2018 a causa di un’emorragia cerebrale. Frizzi era stato il donatore di midollo osseo di Valeria, che da bambina riuscì a sconfiggere la leucemia mieloide acuta.

Tra i due, negli anni, si era creato un legame molto forte. Valeria aveva invitato Frizzi al suo matrimonio, ma il conduttore non riuscì a partecipare perché morì poco prima. I due però si sono incontrati per l’ultima volta dieci giorni prima della sua scomparsa.

“Lui mi ha detto: ‘farò il possibile per poter venire, non ti prometto niente ma ce la metterò tutta'”, ha raccontato Valeria. “Ma quando ci siamo salutati ho percepito che sarebbe stata l’ultima volta che l’avrei visto. È la stessa sensazione che ho avuto anni prima con mia nonna, che aveva promesso la sua vita in cambio della mia. È così è stato. Lo stesso è successo con Fabrizio. Non avrei mai voluto avere quelle sensazioni”.

Valeria nel frattempo, ha raccontato nel programma di Caterina Balivo, ha proseguito il suo percorso di studi e si è laureata. Per l’occasione ha invitato anche la moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan e la figlia Stella: “Vedere Stella è stato bellissimo, ci siamo abbracciate fortissimo. Per me è come se fosse una sorella acquisita. Voglio d entrambe un bene indescrivibile”, ha detto con emozione.