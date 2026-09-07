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Manola Moslehi si è sposata, il matrimonio ‘in segreto’ con la storica compagna Clarissa

| 7 Settembre 2026 17:14 | 0 commenti

Manola Moslehi si è sposata, il matrimonio ‘in segreto’ con la storica compagna Clarissa

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Manola Moslehi si è sposata. La conduttrice e speaker radiofonica ha detto “sì” alla compagna Clarissa, al suo fianco da diversi anni, in una location da sogno con vista su Roma. 

Le nozze si sono celebrate lo scorso 5 settembre nella suggestiva Villa Parco della Vittoria, nel cuore della Capitale, con una cerimonia romantica e riservata. A raccontare questo giorno così speciale sui social è stata la stessa Moslehi, che ha condiviso alcune immagini della giornata senza però mostrare il volto della compagna. La notizia è stata infatti svelata soltanto dopo la celebrazione delle nozze, anche attraverso le storie condivise sui social dagli invitati. 

 

 

Per il giorno speciale, le due spose hanno scelto abiti raffinati ed eleganti, entrambe col bianco: Manola ha indossato un monospalla, mentre Clarissa ha optato per un abito con scollo all’americana. 

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