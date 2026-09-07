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Merz su voto in Sassonia-Anhalt “Mi assumo la responsabilità, ma non mi arrendo”

| 7 Settembre 2026 14:55 | 0 commenti

Merz su voto in Sassonia-Anhalt “Mi assumo la responsabilità, ma non mi arrendo”

Top News Italpress, Italpress
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BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sono consapevole della mia responsabilità personale”. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco e leader dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), Friedrich Merz, in un punto stampa all’indomani delle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il voto ha visto una vittoria schiacciante di Alternative fuer Deutschland (AfD) e un calo consistente del partito conservatore di Merz. “Arrendersi non è un’opzione”, ha poi detto il cancelliere, che ha annunciato una riflessione “su come possiamo tornare a un successo politico”. Il risultato elettorale nel Land tedesco, ha poi aggiunto Merz, non modificherà “di un millimetro” il sostegno del governo all’Ucraina.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

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