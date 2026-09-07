Norvegia, armi e artiglieria al confine con la Russia. Mosca minaccia “ulteriori misure”

(Adnkronos) –

Il governo norvegese ha ufficializzato il dispiegamento di un battaglione di artiglieria in prossimità del confine con la Russia, una scelta che il Cremlino considera una minaccia alla propria sicurezza. Il portavoce Dmitry Peskov ha annunciato che Mosca valuterà “ulteriori misure” per rispondere al potenziamento militare norvegese.

L’assetto operativo comprende attualmente quattro obici semoventi K9 di produzione sudcoreana, con una gittata utile fino a 40 chilometri. Il dispiegamento è stato confermato dall’ambasciatore russo a Oslo, Nikolay Korchunov, in una dichiarazione alla testata Izvestia.

Secondo il diplomatico, altri 24 sistemi K9 saranno consegnati alla brigata Finnmark entro la fine del 2028. Entro il 2030, inoltre, le Forze Armate norvegesi dovrebbero ricevere 16 lanciatori del sistema lanciarazzi multiplo sudcoreano K239 Chunmoo, insieme a missili con una gittata fino a 500 chilometri.

La pianificazione di Oslo prevede anche la creazione di un ulteriore battaglione di artiglieria autonomo nella contea di Troms, nel nord del Paese. Secondo Korchunov, con il potenziamento delle capacità di fuoco, “la Flotta del Nord e le strutture strategiche russe nella penisola di Kola rientreranno nel raggio d’azione”.

Da Mosca arriva quindi una dura reazione. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia russa Tass, ha affermato che il rafforzamento militare norvegese è considerato diretto contro la Russia.

“Naturalmente, un simile rafforzamento militare, che è diretto contro il nostro Paese, la Federazione Russa, non può non essere percepito come una minaccia alla sicurezza della Russia. E questo rappresenta un motivo per adottare ulteriori misure volte a garantire la nostra sicurezza. Se ne occupano il nostro ministero della Difesa e gli altri servizi competenti”, ha dichiarato Peskov.