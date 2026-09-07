Trump ‘provoca’ De Niro, la foto AI e l’accusa: “Anche questo idiota sta iniziando a capire”

(Adnkronos) –

Robert De Niro sostenitore di Donald Trump? A far circolare la domanda è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti, che in un nuovo post pubblicato su ‘Truth Social’ ha condiviso una foto dell’attore mentre tiene tra le mani una maglia rossa con la scritta ‘Trump è il mio presidente’. Ma l’immagine è stata chiaramente generata con l’intelligenza artificiale.



L’intento del tycoon è puramente provocatorio: la finta foto è stata accompagnata, infatti, con un commento ironico rivolto all’attore. “Persino questo idiota sta iniziando a capire”, ha scritto Trump, lasciando intendere, in modo sarcastico, che De Niro avrebbe cambiato idea e posizione nei suoi confronti.

La provocazione si inserisce in un rapporto caratterizzato da forti contrasti, che durano da anni. La leggenda di Hollywood è infatti uno dei più accesi critici di Trump e non lo ha mai nascosto pubblicamente. “Non posso amare un Paese guidato da Donald Trump, il tiranno razzista, misogino e xenofobo”, aveva dichiarato lo scorso giugno durante un discorso pubblico. De Niro ha sempre accusato Trump di rappresentare una vera minaccia per la democrazia americana. Dal canto suo, anche il presidente ha attaccato duramente De Niro. E questa foto è solo l’ennesima provocazione, alla quale l’attore non ha ancora replicato.