Campi Flegrei, dalla Regione Campania 7,1 milioni per trasporti, assistenza sanitaria e servizi

NAPOLI (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Campania ha approvato ulteriori sette misure straordinarie per un importo complessivo di 7 milioni e 100 mila euro per i Campi Flegrei. Gli interventi, che rientrano nel Piano per l’emergenza sismica nell’area dei Campi Flegrei, riguardano alcune delle principali esigenze della popolazione e del territorio: dal sostegno alle persone più vulnerabili all’assistenza sanitaria, dalla mobilità degli studenti ai collegamenti marittimi, fino agli interventi sul porto di Pozzuoli e nella Riserva degli Astroni. Una prima linea di intervento riguarda il potenziamento dei servizi di sostegno alle persone maggiormente vulnerabili, con 1 milione di euro per finanziare i servizi sociali rivolti alle persone in difficoltà, tra cui supporto psicologico, trasporto di emergenza e assistenza anche domiciliare. La misura è finanziata attraverso risorse del bilancio regionale e del PR FSE+ 2021-2027.

Per la mobilità degli studenti interessati dall’emergenza sono previsti 500 mila euro, a valere sul bilancio regionale, per garantire la continuità della frequenza scolastica e universitaria mediante il trasporto pubblico gratuito, indipendentemente dalla residenza anagrafica e dai limiti reddituali previsti. Per assicurare la continuità dei flussi commerciali e dei collegamenti marittimi con Ischia e Procida, sono destinati 150 mila euro al potenziamento temporaneo e sperimentale dei servizi di trasporto marittimo regionale, in relazione alle limitazioni che incidono sull’accessibilità dello scalo di Pozzuoli. L’intervento potrà prevedere corse aggiuntive e rimodulazioni dei servizi esistenti.

Un intervento specifico riguarda il porto di Pozzuoli, con 1,5 milioni di euro, a valere sul PSC 2000-2020, destinati a garantire le migliori condizioni di piena fruibilità dei percorsi carrabili e pedonali di accesso, transito e collegamento alle banchine, anche in funzione dell’evoluzione del fenomeno bradisismico. Sul versante della sicurezza del territorio, sono previste attività straordinarie di consolidamento nella Riserva degli Astroni, con un intervento sul costone del versante del cratere. La misura è finanziata con 1 milione di euro del PSC 2000-2020.

Particolare attenzione è dedicata al potenziamento dell’assistenza sanitaria emergenziale, territoriale e di prossimità nell’area flegrea, con una dotazione di 1 milione e 950 mila euro (POC/PR FSE+ 2021-2027) destinata all’ASL Napoli 2 Nord. Gli interventi comprendono l’adeguamento funzionale degli spazi del Pronto Soccorso di Pozzuoli, l’attivazione di strutture mobili per il triage e il Posto Medico Avanzato, l’acquisizione di dotazioni sanitarie e servizi diagnostici mobili, il rafforzamento dell’assistenza domiciliare e, ove necessario, il ricorso a strutture intermedie per la presa in carico della popolazione.

Prevista, infine, un’anticipazione di 1 milione di euro al Comune di Pozzuoli per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione, in continuità con quanto già disposto con la deliberazione della Giunta regionale numero 425 del 3 agosto 2026, per coloro che hanno presentato istanza oltre la data dell’8 agosto 2026 e fino al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 144/2026 e quindi non rientranti nell’attuale perimetro dell’articolo 12. Contestualmente, in attuazione della legge regionale numero 11 del 28 agosto 2026 conseguente allo sciame sismico dei Campi Flegrei del 31 luglio scorso, la Giunta ha disposto l’erogazione di 2,1 milioni di euro, pari al 30% dei 7 milioni resi disponibili dalla legge, ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli. La quota sarà ripartita in misura fissa ed eguale, con 525 mila euro per ciascun Comune.

“La priorità è dare risposte concrete, veloci e continue nel tempo alle comunità dei Campi Flegrei. Con queste misure interveniamo per fornire sostegno ai cittadini più fragili, assistenza sanitaria, assicurare servizi di mobilità, garantire collegamenti e sicurezza. È un insieme di interventi che potrà essere rafforzato e integrato sulla base delle esigenze che emergeranno. La Regione continuerà a essere al fianco dei cittadini, con responsabilità e una presenza costante sul territorio”, dichiara il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

– foto IPA Agency –

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