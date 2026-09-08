Caso Sfera Ebbasta a San Siro, Lucarelli tira fuori il paragone con Elodie e il corpo di ballo: cosa sta succedendo

(Adnkronos) – Dopo giorni di polemiche sulla scelta di Sfera Ebbasta di presentarsi sabato scorso allo Stadio San Siro in occasione della partita di campionato Inter-Napoli con dieci ragazze alle sue spalle, Selvaggia Lucarelli ha deciso di intervenire e di dire la sua attraverso i canali social.

Il trapper è finito al centro della gogna mediatica, accusato di aver ‘oggettificato’ i corpi delle modelle e hostess invitate a ‘sfilare’ con lui. La sua scelta, secondo quanto emerso sui social, sarebbe una strategia di marketing in vista del lancio del nuovo album. Sull’argomento è intervenuta la giornalista che ha paragonato la scelta di Sfera a quella di Elodie e del suo corpo di ballo nei suoi concerti.

L’ex giurata di Ballando con le stelle ha condiviso alcuni dei video che ritraggono Sfera Ebbasta allo stadio e ha scritto: “Che poi si può pure discutere ma ca**o, vi risulta che le donne non siano elementi più o meno coreografici nei video musicali, ai concerti e così via?”. La giornalista spiega che, come in questo caso, “fanno parte di una messa in scena, e spesso io trovo la costruzione di certi spettacoli attorno ai corpi delle donne e alla sessualizzazione esasperata degli show molto più problematica”.

Poi, il paragone: “Gli spettacoli di Elodie con una decina di ragazze seminude che simulano (anzi, manco simulano) atti sessuali sono libertà e emancipazione? Autodeterminazione? O forse queste performance riproducono gli stessi stereotipi che vogliamo combattere? Forse questa sarebbe la vera discussione, non 172827337 video ‘sfera ebbasta che schifo’”.

Lucarelli ha sottolineato come alcune ragazze del corpo di ballo di Elodie siano le stesse di Sfera Ebbasta: “In entrambi i casi sono delle ragazze molto belle (perché le ballerine brutte su quei palchi non salgono) lavorano per sponsorizzare un prodotto. Ne sono consapevoli? Sì. Sono consapevoli della dinamica culturale che alimentano? Non so”.

﻿”Detto ciò – aggiunge – sono dinamiche culturali e anche economiche complesse e il confine tra oggettivazione e libertà di fare un po’ quel che ca**o ci pare è molto sottile”. E alla fine la blogger scrive: “Per me sapete come si poteva liquidare ‘sta roba? Madonna che marketing decrepito. Perché è roba vecchia ancor prima di essere inopportuna”.