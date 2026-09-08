Centrosinistra, Conte: primarie inevitabili. Se vince Schlein la sosterremo

Roma, 8 set. (askanews) – “Sono al servizio del progetto progressista, a prescindere da chi vincerà le primarie. Se sarà Schlein, la sosterremo. Non farlo sarebbe di una vigliaccheria inconcepibile”. Lo dice il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un colloquio con La Stampa, realizzato a margine del suo intervento alla Festa dell’Unità di Pesaro.

Alle primarie, sottolinea l’ex capo del Governo, “per me non ci sono alternative: se accettassi di individuare il leader in un altro modo, i miei mi sputerebbero. Per noi è la prima volta in una coalizione alle Politiche, dobbiamo far sentire coinvolta la nostra base. Dite che, se perdessi le primarie, molti dei nostri poi non andrebbero a votare alle elezioni, ma vi garantisco che se mi facessi da parte per far correre Schlein o un eventuale altro candidato, sarebbe peggio”. Per evitare il rischio di spaccature, riconosce Conte, le primarie “vanno preparate bene, non è che si vota un giorno e stop, serve un percorso per creare le giuste condizioni”.

Quanto alle modalità (solo gazebo o anche voto via internet e turno singolo o ballottaggio) le preferenze del M5S per il voto secco e anche online sono note “ma non decido da solo, dovremo metterci d’accordo”, concede Conte.